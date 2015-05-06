Российские олимпийские призеры готовятся к I Европейским играм в Баку

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка Лондона по спортивной гимнастике Алия Мустафина и двукратный серебряный призер Игр-2012 Виктория Комова включены в предварительный состав сборной России на Европейские игры в Баку.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Мустафина по причине повреждения спины пропустила прошедший в апреле чемпионат Европы, в то время как Комова из-за тяжелой травмы голеностопа выступила только на одном соревновании после Олимпиады в Лондоне - в августе прошлого года.

"Мы рассчитываем на участие Мустафиной и Комовой в Европейских играх, однако пока они включены только в предварительный состав сборной. Если у них все сложится нормально и они выполнят план подготовки, то выступят на этом старте. Но пока торопиться с решением не стоит", - сказал Родионенко.

Окончательно вопрос участия этих спортсменок в Европейских играх (12-28 июня) будет решен в первых числах июня, приблизительно за две недели до старта соревнований гимнастов.