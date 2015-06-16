​Российская гимнастка Алия Мустафина после Игр в Баку отправится на медобследование в Германию

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка Алия Мустафина после окончания Европейских игр в Баку отправится на плановое медицинское обследование в одну из германских клиник.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Это будет плановое медицинское обследование, - отметила Родионенко. - С Алией сейчас все в порядке, соревнования в Баку показывают, что она практически избавилась от всех своих болячек. Но мы должны окончательно убедиться, что Алия здорова и может переносить серьезные тренировочные нагрузки. Это важно знать перед тем, как начать серьезную подготовительную работу к чемпионату мира в Глазго".