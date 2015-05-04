​Рефери ФИФА из Азербайджана получил назначение на I Европейские игры

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА по пляжному футболу Ингилаб Мамедов получил очередное назначение.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, И.Мамедов получил назначение на I Европейские игры "Баку-2015".

Наряду с другими видами спорта, на Европейских играх пройдут также соревнования по пляжному футболу.

В группе А будут бороться национальные команды Азербайджана, Португалии, Швейцарии и Украины, а в группе Б - команды России, Италии, Испании и Венгрии.