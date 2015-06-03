Путин раскритиковал российские СМИ за недостаточное внимание к первым Европейским играм

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин раскритиковал российские телеканалы за недостаточное внимание к основным спортивным новостям, особенно предстоящим в Баку первым Европейским играм.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в своем выступлении на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент В.Путин сказал: "Как такое может быть? Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил мне в письменной форме, что средства массовой информации страны не хотят освещать первые Европейские игры, которые пройдут в Баку. Ни один канал? Но как такое может быть? Это соревнования мирового уровня. Понимаю, что есть бюджетные ограничения. Но есть важные вопросы. Это событие, которое войдет в историю мирового спорта. В истории первые Европейские игры равны Олимпийским играм".

Президент России отметил важность определения приоритетов.