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    Путин поздравил сборную России с победой на первых Европейских играх

    Российская сборная завоевала на Евроиграх в Баку 162 медали

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Наша сборная вписала новую яркую страницу в историю отечественного спорта, взяла очень важную высоту. Поздравляю вас! Молодцы!". 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя сборную России с победой на первых Европейских играх. 

    "Уверен - это залог успешного участия России в играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро", - добавил президент РФ. 

    Всего на счету российской сборной на данный момент 162 медали - 78 золотых, 40 серебряных и 44 бронзовых. Последующее место занимает сборная Азербайджана (56 медалей - 21 золотая, 15 серебряных, 20 бронзовых).

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