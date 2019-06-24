Белорусская дзюдоистка: Проведение II Европейских игр в Минске придает нам силы

"Два месяца назад на турнире "Большого шлема" я уступила Ирине Киндзерской".

Об этом командированному в Минск сотруднику Report сказала одолевшая в полуфинале азербайджанскую спортсменку Ирину Киндзерскую (+78) дзюдоистка Марина Слуцкая.

28-летняя белорусская спортсменка сказала, что хотела получить реванш у представительницы Азербайджана: "Я очень рада, что смогла это. Я исполнила прием, над которым работала. Я делала это и на тренировках. Я добилась желаемого, применив этот прием. Я была хорошо подготовлена к соревнованию с психологической точки зрения. Проведение соревнования в Беларуси придает нам силы".

Отметим, что Киндзерская поборется с украинкой Гальяной Тарасовой за бронзовую медаль.