​Пройдут встречи со спортсменами, которые завоюют медали на I Европейских играх

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Проделана огромная подготовительная работа к предстоящим I Европейским играм "Баку-2015". Были проведены новые дороги, созданы парки".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней встрече с участниками Европейских игр заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов.

Напомнив, что на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Азербайджан был представлен 53 спортсменами, А.Рагимов заявил, что для Олимпийских игр этот состав довольно большой.

Выступивший вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде отметил о намерении провести встречи со спортсменами, которые завоюют медали.

По его словам, на следующий день после соревнований победители, вместе с родными и близкими, будут приглашены в НОК, а 29 июня пройдет встреча со всеми медалистами. В дни Европейских игр НОК будет действовать как "Дом сборной Азербайджана".

Отметим, что I Европейские игры пройдут 12-28 июня.