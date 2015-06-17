Президент Ильхам Алиев вручил медаль чемпиону Евроигр Хетагу Газюмову - ФОТО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил золотую медаль чемпиону первых Европейских игр Хетагу Газюмову.

На первых Европейских играх в актив Азербайджана записана еще одна золотая медаль. 17 июня во Дворце спорта имени Гейдара Алиева азербайджанский пехлеван Хетаг Газюмов, одержав победу над всеми соперниками, стал чемпионом первых Европейских игр.

За финальным поединком наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Затем состоялась церемония вручения наград.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

По случаю этой победы прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш трехцветный флаг.