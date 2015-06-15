Президент Ильхам Алиев: Стандарты первых Европейских игр отражают динамику Азербайджана - ФОТО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ От имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги, председателя Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиевой был устроен прием для членов Олимпийской семьи в связи с первыми Европейскими играми.

Report сообщает, что в приеме приняли участие Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки представил Президенту Ильхаму Алиеву высокопоставленных представителей комитета.

Прием начался с показа видеоролика об открытии первых Европейских игр.

Глава государства выступил на церемонии.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что два дня назад состоялось открытие первых Европейских игр.

"Представление произвело на всех нас глубокое впечатление. Для наших гостей это была возможность получить более подробную информацию об Азербайджане, его культуре, музыке, традициях, а для наших зрителей – увидеть ведущих спортсменов Европы, представителей всей международной и европейской Олимпийской семьи и испытать гордость за свою страну. Можете представить себе, что после открытия в каждом из полученных мною многочисленных обращений наши граждане однозначно отмечают, что гордятся своей страной", - сказал президент.

Глава государства выразил признательность президенту Европейского Олимпийского комитета Патрику Хикки за решение об организации Евроигр в Азербайджане.

"Решение, принятое 12 декабря 2012 года, было историческим. Мы получили возможность организовать самое крупное по масштабам после летних Олимпийских игр международное спортивное мероприятие. А для европейского спорта это стало решением, восстановившим справедливость, потому что, как вам известно, другие континенты уже много лет проводят свои Игры, и лишь в Европе таких Игр не было. Поэтому считаю, что это стало проявлением справедливости, так как Европа является родиной Олимпийского движения, олимпийских идей, олимпизма. Они начались в древней Греции, а впоследствии барон де Кубертен восстановил их. Сейчас справедливость восстановлена, и мы можем гордиться проделанной работой", - сказал глава государства.

"Пользуясь этой возможностью, хочу еще раз поздравить азербайджанский народ, а также народы Европы с этим грандиозным событием. Желаю всем спортсменам успехов и побед", - добавил президент, отметив, у Азербайджана уже есть победители и чемпионы.

"Гордимся тем, что азербайджанские спортсмены завоевали несколько медалей, в том числе 3 золотые. Если учесть, что и сегодня ряд наших спортсменов вышел в финал, то у нас будет шанс завоевать еще медали", - констатировал президент.

По его словам Евроигры - грандиозное спортивное мероприятие для Азербайджана – молодой страны, которая является независимой менее двадцати четырех лет: "Это – спортивное мероприятие, мероприятие дружбы. Нам же оно предоставляет возможность продемонстрировать европейцам нашу историю, традиции, литературу, музыку. Уверен, что после Игр из Европы в Азербайджан станет приезжать больше гостей и туристов, и европейцы получат более полную информацию об Азербайджане".

"Наша страна имеет древние традиции, большую историю, исторических личностей. Но как независимая страна мы существуем всего лишь 24 года. В 1991 году мы восстановили нашу независимость, но первая независимая демократическая республика была создана в 1918 году после распада Российской империи. Это была первая демократическая республика всего мусульманского мира. Применение в Азербайджане именно республиканской системы управления явилось в то время выбором основателей республики. Женщинам сразу же было предоставлено право голоса, что случилось раньше, чем во многих европейских странах. В Азербайджане были созданы первая в мусульманском мире опера, первый балет, первый театр, и мы гордимся этим. Азербайджан во все времена являлся пространством межрелигиозного сосуществования, мультикультурализма, этнического и религиозного разнообразия. Это всегда было составной частью нашей самобытности. А в годы независимости эти позитивные тренды, в которых нуждается мир, еще более усилились, и я горжусь этим", - сказал далее президент.

Он напомнил, что азербайджанское общество является мультикультуральным: "Недавно я подписал Распоряжение об учреждении Центра мультикультурализма в Азербайджане, и в одном из самых красивых уголков Баку – недалеко от площади Флага состоялось открытие памятника Толерантности. Все это – составная часть нашей жизни и политики".

"Азербайджан является членом как Совета Европы, так и Организации Исламского Сотрудничества. Обе эти организации насчитывают более ста членов. Мы же играем роль естественного моста между Европой и Азией. Это не только географический, но и культурный, экономический, политический мост. Таким образом, годы нашей независимости стали периодом реформ. Нам предстояло не только создать государство, но и трансформировать его из одной системы в другую. Проведение реформ привело сегодня к успеху и благополучию нашей страны. Сегодня Азербайджан имеет возможность провести такое масштабное мероприятие, как Европейские игры. Это – показатель успехов, достигнутых нами за минувшие годы", - сказал в продолжении глава государства.

Он отметил, что политические реформы в Азербайджане дополнялись экономическими реформами: "Приоритетами нашей политики являлись политика демократизации, верховенство закона, защита фундаментальных свобод и прав человека. В Азербайджане обеспечиваются все свободы – свобода медиа, свободный бесцензурный интернет, 70 процентов нашего населения являются пользователями интернета. Существуют свобода политической деятельности, свобода собраний, свобода вероисповедания и совести. Одновременно в результате экономических реформ мы проводим независимую внешнюю политику, так как сегодня, если быть экономически слабыми, трудно защищать свою позицию на международной арене. Сегодня Азербайджан является государством, пользующимся большим авторитетом в мире. Самым наглядным подтверждением этого явилось то, что Азербайджан, чья кандидатура несколько лет назад была выдвинута в непостоянные члены Совета Безопасности ООН – самой влиятельной структуры мира, получил поддержку 155 стран. Азербайджан впервые был представлен в Совете Безопасности ООН. Это стало вершиной нашей политической и дипломатической деятельности. Без экономических реформ мы, наверное, не смогли бы добиться этого".

Президент подчеркнул, что несмотря на кризисы, на сегодня экономика Азербайджана стабильна, устойчива и развивается. "Последние 10 лет были годами невиданного развития нашей экономики. Наша экономика выросла втрое. Нам удалось сократить бедность с 49 до 5 процентов. Безработица составляет менее 5 процентов. Наш внешний долг составляет менее 10 процентов внутреннего валового продукта. В январе этого года Давосский экономический форум, на котором мы вместе с президентом Патриком Хикки провели презентацию Европейских игр, удостоил Азербайджан 38-го места с точки зрения глобальной экономической конкурентоспособности. Именно эти реформы позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее", - сказал президент.

"Конечно, проделанная нами за последние 10 лет работа по развитию спорта и Олимпийского движения имеет позитивные результаты. Помню, в 2007 году мы вместе с президентом Хикки провели в одном из регионов открытие Олимпийского центра. Визит президента Европейского Олимпийского комитета в Масаллы и его участие в открытии регионального спортивного центра явились хорошим показателем для спортсменов региона и молодого поколения. После этого мы построили десятки таких центров. Сегодня Баку является одним из городов, обладающих самой развитой спортивной инфраструктурой в регионе, а может, и мире", - указал президент.

"Знаете, я могу долго говорить об Азербайджане, проводимой нами работе и планах на будущее, так как в короткой презентации представить полную информацию об этом невозможно. Могу лишь добавить, что мы привержены продолжению развития. Мы знаем свои цели на будущее, хотим превратить Азербайджан в развитую страну мира, намерены довести критерии Азербайджана до самых высоких международных критериев. Так же, как мы постарались поднять на самый высокий уровень стандарты первых Европейских игр. Могу откровенно сказать, что эти стандарты установили Европейский Олимпийский комитет и Организационный комитет. Эти стандарты могли быть и ниже, но Европейский Олимпийский комитет и Организационный комитет решили, что должны быть применены такие стандарты, которые отражали бы динамику Азербайджана".

"Эти Игры должны быть для Европы. Как сказала на церемонии открытия и Мехрибан, эти Игры проводятся для спортсменов, гостей и тысяч людей, приехавших в Азербайджан. Уверен, что эти люди вновь захотят приехать в Азербайджан, так как они становятся здесь свидетелями гостеприимства и уважения. Азербайджан гордится этим. Я уверен, что спортсмены чувствуют себя здесь как дома, и каждый из нас получает удовольствие от запомнившихся дней нашей жизни", - отметил Президент Азербайджана.

В довершении глава государства вновь выразил европейской Олимпийской семье признательность за возможность представить Азербайджан Европе и миру.

На церемонии выступил также президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки.

Затем президент Европейского Олимпийского комитета Патрик Хикки вручил Президенту Ильхаму Алиеву и председателю Организационного комитета первых Европейских игр Мехрибан Алиевой памятные подарки за заслуги в проведении Европейских игр на высоком уровне.