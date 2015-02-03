​Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом реконструкции Бакинского дворца спорта

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев вместе с супругой, председателем Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиевой побывали в учебном центре и автобусном депо для I Европейских игр ООО "Bakubus".

Как сообщает Report, главу государства проинформировали о проводимых здесь работах.

Президент также интересовался работами, осуществляемыми в рамках проекта комплексного восстановления озера Зых.

Затем президенту страны и первой леди были показаны автобусы марки "Mercedes", приобретенные для перевозки гостей на I Европейских играх.

Президента проинформировали о новых микроавтобусах марки IVECO. Было отмечено, что на первом этапе приобретено 302 автобуса французского производства.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ходом восстановительных работ в Бакинском дворце спорта.