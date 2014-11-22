Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в приеме в честь участников 43-й Генассамблеи Европейского Олимпийского комитета

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября в Центре Гейдара Алиева Организационным комитетом первых Европейских игр "Баку-2015" был устроен прием в честь участников проходящей в Баку 43-й Генеральной Ассамблеи Европейского Олимпийского комитета.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева прибыли в Центр Гейдара Алиева. Глава государства и его супруга встретились с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом и президентом Европейского Олимпийского комитета Патриком Хикки.

Затем гости ознакомились с Центром Гейдара Алиева. Была предоставлена информация о том, что Центр, носящий имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, является одним из уникальных жемчужин мировой архитектуры. С самого начала деятельности в Центре Гейдара Алиева проводятся многочисленные международные мероприятия. Гостям была предоставлена информация о деятельности Музея Гейдара Алиева в Центре.

Было отмечено, что этот музей начал действовать в 2013 году. В музее, где отражены различные моменты жизни и деятельности великого лидера, наряду с фото- и видеоматериалами, документами и предметами, хранятся и автомобили, которые были в его пользовании. Было также отмечено, что Центр Гейдара Алиева реализует ряд проектов по изучению и пропаганде истории, обычаев и традиций Азербайджана. С этой точки зрения в выставочных залах, имеющихся в Центре, организуются экспозиции, отражающие историю и культуру Азербайджана, которые дают информацию о неисчерпаемых природных богатствах нашей страны, ее многовековой истории, культурном наследии.

Гости побывали и в выставочном зале "Мини-Азербайджан". Было отмечено, что этот проект имеет большое значение с точки зрения популяризации историко-архитектурных памятников Баку и регионов. В рамках проекта представлены макеты исторических зданий и произведений архитектуры. Посетителям предоставляется информация о каждом здании, его архитектурном стиле, приводятся интересные факты.

Затем началась церемония приема в честь участников проходящей в Баку 43-й Генеральной Ассамблеи Европейского Олимпийского комитета, устроенного Организационным комитетом первых Европейских игр "Баку-2015".

Сначала состоялась видеопрезентация, посвященная первым Европейским играм в Баку.

Представитель Европейского Олимпийского комитета Джон Тиббс еще раз выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой за организацию на высоком уровне 43-й Генеральной Ассамблеи Европейского Олимпийского комитета.

Он отметил, что одним из важных факторов, повышающих значимость сегодняшней церемонии, является то, что здесь состоялось вручение премии "Петр Нуровский" лучшим атлетам Европы. Джон Тиббс подчеркнул, что эта премия, учрежденная для увековечения памяти бывшего члена Исполнительного комитета Европейского Олимпийского комитета, президента Польского Олимпийского комитета, покойного Петра Нуровского, служит признанию на высоком уровне успехов, завоеванных спортсменами, стимулирует атлетов вести еще более сильную конкуренцию.

Президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки в своем выступлении пожелал успехов спортсменам. Отметил, что эта премия вдохновит спортсменов на достижение более высоких успехов. И пригласил молодое поколение вести более здоровый образ жизни на основе Олимпийских ценностей и принципов.

Затем состоялась церемония вручения премии "Петр Нуровский" Европейского Олимпийского комитета. Итальянский пловец Симоне Сабионе избран среди 5 спортсменов лучшим атлетом Европы и объявлен победителем премии "Петр Нуровский". Премии Европейского Олимпийского комитета были вручены и другим спортсменам. Представители национальных Олимпийских комитетов разных стран поздравили спортсменов-победителей, пожелали им новых успехов.

После того как была сделана фотография на память, мероприятие продолжилось церемонией приема и концертной программой.