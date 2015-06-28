Президент Европейского олимпийского комитета: Мы не политическая организация

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Патрик Хикки отметил, что встретился с президентом Европейской федерации атлетики, где ему обещали, что будут участвовать на вторых Европейских играх на высоком уровне: "У нас также состоялись переговоры с Международной федерацией плавания. Они хотят создать впечатление, что якобы это игры Евросоюза, однако это игры 50-ти стран. Меня избрали 50 стран. Мы соблюдаем баланс и выбираем страну-организатора. Мы не политическая организация и не можем упрекнуть правительство в отказе аккредитовать сотрудника газеты "Gardian". Мы не можем вмешиваться в политические вопросы".

П.Хикки добавил, что они также рассмотрят вопрос касательно того, чтобы факелы очередных Европейских игр брали из храма "Атешгях" в Азербайджане: "Это прекрасная инициатива. И место тоже великолепное".

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"Азербайджан останется в моем сердце навсегда".

Как сообщает Report, об этом на проведенной 28 июня пресс-конференции заявил президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки.

Отметив, что первые Европейские игры освещали 900 иностранных журналистов, П.Хикки добавил, что игры были прекрасно организованы во всех аспектах: "Мы не услышали ни одной жалобы как об играх, так и об уровне организации. За все это я признателен правительству Азербайджана".

По словам П.Хикки, если он когда-то решит написать мемуары, непременно упомянет первые Евроигры: "Азербайджан доказал, что является кандидатом, способным провести Летние олимпийские игры. В будущем мы будет координировать Европейские игры, опираясь на особенности Баку. В настоящее время существует 6 кандидатов на проведение очередных Европейских игр. Согласно проводимой нами политики, мы не участвуем в тендерном процессе. Своим политическим решением правительство Голландии отказалось от организаторства. На данный момент ведутся переговоры с тремя городами, два из которых выдвинут свою кандидатуру на предстоящие в 2023 году Европейские игры".

П.Хикки поблагодарил журналистов за освещение первых Европейских игр "Баку-2015" на высоком уровне.