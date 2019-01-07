Президент EOК: Мы получили ценные предложения по проведению III Европейских игр

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Мы получили ряд ценных предложений по поводу проведения III Европейских игр в 2023 году, поэтому шансов у нас предостаточно. Вне зависимости от того, какой город в итоге примет Игры, они точно окажутся в хороших руках".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении по случаю Нового года заявил президент Европейских Олимпийских Комитетов (ЕОК) Янез Коциянчич.

Однако 78-летний словенец не обнародовал города-претенденты.

Отметим, что прием заявок на проведение III Европейских игр начался 23 сентября минувшего года. Этот процесс продолжится до 28 февраля этого года. Предполагается, что на этот раз Игры примет одна из стран Западной Европы.