​Президент ЕОК: МОК будет решать вопрос о проведении II Европейских игр в России

Баку. 20 Май. REPORT.AZ/ Вопрос проведения Россией в 2019 году II Европейских игр, будет определяться в зависимости от решения Международного олимпийского комитета (МОК) после утверждения, что страна была вовлечена в систематический допинг на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию InsideTheGames заявил директор Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки.

Он подчеркнул, что последует за любым решением, которое примет президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и сама структура и примет решение с учетом всех фактов.

Глава ЕОК отметил, что исполнительный комитет структуры, включающий в себя президента британской Международной ассоциации федераций атлетов Себастьяна Ко, поддерживает план по проведению игр в России.

"Мы принимаем меры предосторожности и ведем переговоры и с другими странами и городами. Однако Россия является очень важным членом Олимпийского движения и хорошим партнером и другом, который мы не собираемся просто выбросить за борт", - сказал П.Хикки.

Первые Европейские игры прошли в столице Азербайджана Баку с 12 по 28 июня 2015 года.