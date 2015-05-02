​Президент: Ближе к I Европейским играм мы видим все более явные попытки по дискредитации этого события

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Мы рассчитываем, что I Европейские игры станут праздником спортсменов со всей Европы. Для нас это событие - большая ответственность". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу "Россия 24".

Президент отметил, что Азербайджан был единственным кандидатом на проведение этих игр: "Наверно, если бы мы тогда не дали согласие, наверно, эта идея так и осталась бы идеей".

Президент подчеркнул, что "ближе к играм мы видим все более явные попытки по дискредитации этого события, которые вызывают у нас лишь удивление и недоумение".

По его словам, в рамках подобных попыток называются какие-то "астрономические цифры", которые страна потратила на организацию этих игр: "В принципе на операционные расходы, на то, чтобы провести игры, потрачено несколько сот миллионов долларов всего. Что касается спортивных объектов, 90% из которых либо было построено, либо их строительство было начато до принятия решения о проведении игр, то есть мы их не к играм строили. Транспортная инфраструктура была развита и до того. Поэтому эта компания лжи, вражды и злобы сейчас обрушилась на нас.

Но не это главное. Главное, что я уверен, что мы создадим праздник дружбы, праздник спорта", - заявил президент Азербайджана.