Президент Беларуси оценил Евроигры в Минске в 50 млн. долларов США

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Минск оценивает предстоящие затраты на организацию и проведение II Европейских игр 2019 года примерно в 50 млн. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на госагентство Белта, об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область.

"Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн. долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут", - сказал А.Лукашенко.

Он добавил, что перед тем, как предложить кандидатуру Беларуси на проведение этих соревнований, в стране подсчитали, во сколько они обойдутся.