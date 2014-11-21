Президент Азербайджана принял участие в официальном открытии 43-й Генеральной Ассамблеи ЕОК

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября в Баку начала работу 43-я Генеральная ассамблея Европейского Олимпийского Комитета. Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в официальном открытии мероприятия, которое продлится два дня, приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах и президент Европейского Олимпийского Комитета Патрик Хикки встретили президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву.

Глава государства и его супруга встретились с руководящим составом Европейского Олимпийского Комитета.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 43-й Генеральной ассамблее Европейского Олимпийского Комитета приветствовал участвующих в мероприятии гостей. Он сказал, что нынешнее мероприятие является отличной возможностью для ознакомления с нашей страной, обладающей древней историей и замечательной культурой. Он отметил, что Азербайджан, 23 года назад восстановивший свою независимость, как член Европейского Олимпийского Комитета, отличается активностью в европейских институтах. Проведение в нашей стране политических и демократических реформ придает импульс динамичному развитию. Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан признан как один из основных центров мультикультурализма в мире.

Президент Ильхам Алиев отметил, что динамично развивающаяся в последние десять лет экономика Азербайджана возросла втрое, резко сократились бедность и безработица, открылись новые рабочие места, а успешные экономические реформы признаны и международными финансовыми организациями. По словам президента, "роль Азербайджана в области энергетической безопасности будет представлять важное значение в сотрудничестве с европейскими институтами". Президент Ильхам Алиев подчеркнул также, что Азербайджан, являющийся мостом между Европой и Азией известен также как один из важных центров мультикультурализма в мире. Он отметил, что позиции нашей страны, как активного члена международной общественности, в мире достаточно сильны, Азербайджан, который в течение двух лет являлся членом Совета Безопасности ООН и председательствовал на его сессиях, пользуется поддержкой в мире.

Коснувшись также развития спорта и олимпийского движения в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев довел до внимания участников, что в последние годы в нашей стране, где проявляется большой интерес к поощрению основных принципов в этой области, создана гигантская спортивная инфраструктура. Он отметил, что успехи, достигнутые азербайджанскими атлетами на международных соревнованиях, Олимпийских играх, позволяют лучше популяризировать в мире нашу независимую страну.

Глава государства выразил уверенность в том, что предстоящие в 2015 году в Баку первые Европейские игры пройдут на высоком уровне. Отметив, что в 2016 году в Баку состоится Всемирная шахматная олимпиада, а в 2017 – Игры исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это также обусловлено большим потенциалом нашей страны.

Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах отметил, что инвестирование спорта и образования в Азербайджане придали импульс достижению успешных результатов. Он подчеркнул, что это одновременно позволяет спортсменам добиваться успехов. Томас Бах выразил уверенность в том, что предстоящие в следующем году Европейские игры пройдут на высоком уровне, а инициативы председателя Организационного комитета Мехрибан Алиевой придадут стимул успешному проведению этих игр. Томас Бах рассказал о проведение переговоров в связи с включением спорта в число целей развития ООН и пожелал всем успехов в следующем году, который, как ожидается, будет иметь напряженный график.

Президент Европейского Олимпийского Комитета Патрик Хикки поблагодарил Президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан Алиеву за прекрасную организацию в Баку нынешней ассамблеи. Отметив, что Баку является очаровательным и красивым городом, Патрик Хикки выразил уверенность в том, что Европа приближается к важному историческому моменту, а нынешняя 43-я Генеральная ассамблея является важным мероприятием с точки зрения обсуждения, как предстоящих в следующем году Европейских игр, так и подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Затем Патрик Хикки вручил памятные подарки Европейского Олимпийского Комитета Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой.

После этого Патрик Хикки вручил Президенту Международного Олимпийского Комитета Томасу Баху, добившемуся больших успехов за свою спортивную карьеру, имеющему важные заслуги в развитии спорта в мире, отличающемуся приверженностью олимпийским идеалам, медаль "Слава" Европейского Олимпийского Комитета.

На этом официальная часть Генеральной Ассамблеи завершилась.