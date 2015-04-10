Президент Азербайджана: Подготовка к I Европейским играм ведется на высоком уровне

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В своей заключительной речи на прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2015 года и предстоящим задачам, глава государства затронул вопрос подготовки к I Европейским играм.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил, что подготовка к I Европейским играм продолжается на высоком уровне, некоторые спортивные объекты уже готовы к эксплуатации. По словам главы государства, кроме деревни атлетов, создана также медиа-деревня.

Параллельно, в столице продолжаются работы по благоустройству и созданию бульварной полосы.