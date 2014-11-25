Президент Азербайджана ознакомился с ходом подготовительных работ к I Европейским играм

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с подготовительными работами по обустройству и строительству в связи с I Европейскими играми. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев посетил ряд территорий столицы в целях ознакомления с ходом подготовительных работ к I Европейским играм. Глава государства поинтересовался ходом осуществляемых проектов и работами по благоустройству и строительству.

Президент также ознакомился с дорожно-транспортной инфраструктурой территории вокруг Бакинского олимпийского стадиона, центральных улиц и проспектов, с работами по благоустройству территории вокруг Водного спортивного комплекса в поселке Байыл, а также с ходом работ по созданию различной спортивной инфраструктуры.