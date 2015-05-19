Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дорожно-транспортной инфраструктуры, построенной вокруг Бакинского Олимпийского стадиона

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии дорожно-транспортной инфраструктуры, построенной вокруг Бакинского Олимпийского стадиона.

Как отмечает Report, вначале президент Ильхам Алиев ознакомился с работой по благоустройству, проделанной вокруг Бакинского Олимпийского стадиона.

Министр транспорта Зия Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что первая часть строительства новой автодороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кероглу" параллельно проспекту Зии Буниятова полностью завершилась в соответствии с проектом. Первый участок дороги, строительство которой ведет ООО "Азвирт", приходится в основном на территорию вокруг Бакинского Олимпийского стадиона. Работы здесь выполнены на высоком уровне. Общая протяженность проложенной дороги составляет один километр, его проезжая часть - 2-6-полосная. Вдоль дороги построено 2 моста. Протяженность первого моста составляет 205 метров, а второго - 162 метра.

В последние годы в Азербайджане реализуются очень важные меры, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры. В их числе можно назвать строящиеся в столице и регионах многочисленные путепроводы, мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы. В июне этого года в Баку пройдут первые Европейские игры. Несмотря на то, что до начала игр остается немного времени, подготовка к этому международному спортивному мероприятию продолжается. В рамках подготовительной работы в столице реализован ряд инфраструктурных проектов, построены новые спортивные сооружения. Кроме того, в центре внимания находится подготовка городской инфраструктуры к первым Европейским играм. На центральных улицах и аллеях столицы проведены работы по благоустройству, этот процесс продолжается и в настоящее время. Особое значение имеет также реконструкция дорог, ведущих к спортивным объектам. С этой целью в соответствии с "Государственной программой по обновлению и развитию сети автомобильных дорог в Азербайджане на 2006-2015 годы" проделана большая работа.

Президент Азербайджана разрезал ленту в знак открытия дороги.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с пешеходной дорогой. Было отмечено, что на территории построена пешеходная дорога протяженностью около 900 и шириной 30 метров, на дороге проложены два тоннеля. Протяженность крытой части дороги составляет 92 метра, а открытой части – 691 метр. На дороге, предусмотренной для пешеходов, построен также входящий в комплекс третий мост протяженностью 115 метров. Дороги, проходящие через тоннель, соединяют Олимпийский городок с Бакинским Олимпийским стадионом. Зрители, прибывшие на территорию автобусами для наблюдения за соревнованиями, смогут по этой пешеходной дороге спокойно дойти до Бакинского Олимпийского стадиона.