Представлены медали "Баку-2015" - ДОПОЛНЕНО

Первоначальная версия опубликована в 16:46

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Представлены медали первых Европейских игр "Баку-2015". Как сообщает Report, на золотых, серебряных и бронзовых медалях изображены уникальные декоративные рисунки, соответствующие бренду "Баку-2015".

Дизайн медали с логотипом "Баку-2015" в центре является метафорой города-хозяина, обладающего динамичной, завораживающей и богатой культурой. На обратной стороне медали отображены эмблема и текстовый символ Европейских олимпийских комитетов.

Дизайн медалей принадлежит известному ювелирному бренду Адамас, изготовившему медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр "Сочи-2014", а также азербайджанской художнице Наргиз Гусейновой. Медали будут произведены в Азербайджане компанией "Азерсувенир".

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По информации, вес медалей составляет 380 граммов. В то же время стало известно, что в регионах будет осуществляться онлайн-продажа билетов, однако приобрести их можно будет лишь в Баку. Также возможна продажа билетов за рубежом, если поступит обращение от национальных олимпийских комитетов.