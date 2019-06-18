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Представлено промовидео для церемонии открытия II Европейских игр "Минск 2019" - ВИДЕО

Представлено промовидео к церемонии открытия II Евроигр "Минск 2019"

Представлено промовидео для церемонии открытия II Европейских игр "Минск 2019". 

Как сообщает Report, церемония открытия соревнований состоится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" на 22 000 зрителей. 

Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени. 

На церемонии примут участие известные певцы Димаш Кудайбергенов (Казахстан) и Анна Нетребко (Россия).  Здесь за 199 комплектов наград в 15 видах спорта будут бороться спортсмены из 50 стран. Борьба по 8 видам спорта будет нести квалификационный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио. 

Отметим, что I Евроигры прошли 12-28 июня 2015 года в Баку.  

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