Представлен новый промо-ролик II Евроигр "Минск 2019" - ВИДЕО

Продемонстрирован новый промо-ролик II Европейских игр "Минск 2019".

Как сообщили Report в Оргкомитете игр, в ролике отведено место талисману II Европейских игр лисенку Лесику.

В видео в особой форме представлены вошедшие в программу II Евроигр виды спорта.

Отметим, что II Европейские игры "Минск 2019" пройдут 21-30 июня. Здесь за 199 комплектов наград в 15 видах спорта будут бороться спортсмены из 50 стран. Борьба по 8 видам спорта будет нести квалификационный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.

Напомним, что I Евроигры были организованы в Баку 12-28 июня 2015 года.