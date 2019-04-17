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Представлен новый промо-ролик II Евроигр "Минск 2019" - ВИДЕО

Представлен новый промо-ролик II Евроигр "Минск 2019" - ВИДЕО

Продемонстрирован новый промо-ролик II Европейских игр "Минск 2019". 

Как сообщили Report в Оргкомитете игр, в ролике отведено место талисману II Европейских игр лисенку Лесику. 

В видео в особой форме представлены вошедшие в программу II Евроигр виды спорта. 

Отметим, что II Европейские игры "Минск 2019" пройдут 21-30 июня. Здесь за 199 комплектов наград в 15 видах спорта будут бороться спортсмены из 50 стран. Борьба по 8 видам спорта будет нести квалификационный характер на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио.  

Напомним, что I Евроигры были организованы в Баку 12-28 июня 2015 года. 

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