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    Представители НОК Польши встретились с азербайджанскими журналистами

    Польская сборная серьезно готовится к первым Европейским играм Баку-2015

    Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ Представители Национального Олимпийского Комитета Польши встретились с находящимися с визитом в Польше азербайджанскими журналистами.

    Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, на встрече участвовали глава НОК Анжей Красницький, генеральный секретарь Адам Кржесиньский, директор по проектам развития Ивона Лотыщ, директор отдела олимпийской логистики и международных контактов НОК Мажена Кошевская, руководитель польской миссии на Европейских играх в Баку Хенрик Урбась.

    Участники встречи обсудили подготовку к Играм и ожидания от них. Было отмечено, что польская олимпийская сборная серьезно рассматривает эти Игры, а также намерена завоевать несколько медалей.

    В ходе встречи была дана информация о мероприятиях, которые планируется провести до и в течение Европейских Игр.

    В конце участники встречи получили возможность задать интересующие их вопросы.

    Отметим, что на встрече принимали участие представители трех СМИ Азербайджана, включая корреспондента агентства Report.

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