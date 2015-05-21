Представители НОК Польши встретились с азербайджанскими журналистами

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ Представители Национального Олимпийского Комитета Польши встретились с находящимися с визитом в Польше азербайджанскими журналистами.

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, на встрече участвовали глава НОК Анжей Красницький, генеральный секретарь Адам Кржесиньский, директор по проектам развития Ивона Лотыщ, директор отдела олимпийской логистики и международных контактов НОК Мажена Кошевская, руководитель польской миссии на Европейских играх в Баку Хенрик Урбась.

Участники встречи обсудили подготовку к Играм и ожидания от них. Было отмечено, что польская олимпийская сборная серьезно рассматривает эти Игры, а также намерена завоевать несколько медалей.

В ходе встречи была дана информация о мероприятиях, которые планируется провести до и в течение Европейских Игр.

В конце участники встречи получили возможность задать интересующие их вопросы.

Отметим, что на встрече принимали участие представители трех СМИ Азербайджана, включая корреспондента агентства Report.