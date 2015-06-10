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    ​Представитель Турции: Организация "Баку-2015" превосходит стандарты Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне

    Озан Четинер: В других местах подобных стандартов нет

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Организация "Баку-2015" превосходит стандарты прошедших в Лондоне Летних олимпийских игр 2012 года".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий сайт haberler, об этом заявил заместитель главы турецкой делегации на I Европейских играх "Баку-2015" Озан Четинер.

    "Чистота и убранство комнат, качество предложенных блюд и пр. услуги организованы на высоком уровне. Мы, турки, занимаемся организационными работами на высоком уровне. Предложенные нами стандарты также на очень высоком уровне. В других местах подобных стандартов нет", - заявил О.Четинер.

    На сайте предоставлена обширная информация об условиях, созданных для спортсменов в Деревне атлетов.

    Кроме того, на турецком сайте haberler представлен видеоролик о Деревне атлетов. 

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