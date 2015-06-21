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    В "Баку-2015" трое азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала - ДОПОЛНЕНО

    В 20:30 на ринг выйдет Колласо Сотомайер, а в 21:00 - Хайбула Мусалов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" проходят соревнования по боксу.

    Как сообщает Report, сегодня в 1/8 финала свои силы испытывают 5 азербайджанских боксеров.

    Сначала встретились Яна Алексеевна и Мира Потконен из Финляндии (60 кг). Встреча завершилась победой Я.Алексеевны - 4:0.

    В 1/4 финала она встретится с победительницей поединка между Зинаидой Добрыниной (Россия) и Сандрой Бруггер (Швейцария).

    В 14:15 в весовой категории 69 кг на ринг вышел Парвиз Багиров. Он встретился с Василием Белоусом из Молдовы. Борьба завершилась в пользу П.Багирова. В 1/4 финала соперником П.Багирова будет немец Аббас Бараоу. 

    В 15:30 к соревнованиям среди мужчин в весовой категории 91 кг подключился Абдульгадир Абдуллаев. Соперником азербайджанского боксера стал венгр Адам Хамони. 

    В конце прошедшего в трех раундах боя А.Абдуллаев перешел в 1/4 финала, одержав победу со счетом 3:0. 

    В 20:30 на ринг выйдут Колласо Сотомайер (64 кг) и Дмитрий Галабоц (Молдова). Другой азербайджанский боксер Хайбула Мусалов выйдет на ринг в 21:00. Он в весовой категории 75 кг встретится с французом Кристианом Мбилли Ассомо-Халлиером.

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