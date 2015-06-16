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    Азербайджанский каноист завоевал серебряную медаль I Евроигр

    Он отстал от литовца Хенрикаса Жустаутаса всего на 0,078 секунд

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Каноист Валентин Демьяненко, представляющий Азербайджан на I Европейских играх, принял участие в финальном забеге на дистанции 200 метров. 

    Как сообщает Report, 32-летний спортсмен прибыл к финишу на каноэ-одиночке за 40,142 секунд и стал обладателем серебряной медали. 

    Он отстал от золотого призера литовца Хенрикаса Жустаутаса всего на 0,078 секунд. Бронза досталась чешскому спортсмену Мартину Фуксу с результатом 40,188 секунд. 

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