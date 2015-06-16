Азербайджанский каноист завоевал серебряную медаль I Евроигр

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Каноист Валентин Демьяненко, представляющий Азербайджан на I Европейских играх, принял участие в финальном забеге на дистанции 200 метров.

Как сообщает Report, 32-летний спортсмен прибыл к финишу на каноэ-одиночке за 40,142 секунд и стал обладателем серебряной медали.

Он отстал от золотого призера литовца Хенрикаса Жустаутаса всего на 0,078 секунд. Бронза досталась чешскому спортсмену Мартину Фуксу с результатом 40,188 секунд.