Председатель Координационной комиссии: Я подтверждаю, что l Европейские игры прошли в соответствии с олимпийскими стандартами

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Я подтверждаю, что l Европейские игры прошли в соответствии с олимпийскими стандартами".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей 28 июня пресс-конференции заявил председатель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос.

Заявив о проведении I Европейских игр в 18-ти отвечающих олимпийским стандартам объектах, Спирос Капралос отметил, что еще один успех игр связан с применением различных инноваций: "Наряду с олимпийскими и не олимпийскими видами спорта, здесь также прошли соревнования по паралимпийским играм. Многочисленность зрителей свидетельствует о большом интересе к спорту в Азербайджане. Можно сказать, что во время игр на трибуне не было свободных мест. Учитывая это, я подтверждаю, что l Европейские игры прошли в соответствии со стандартами".

По словам С.Капралоса, во время игр СМИ продемонстрировали оперативную работу: "Как представители местных, так и зарубежных СМИ хорошо выполнили свою работу. Организованные для медиа зоны предоставили журналистам возможность встречаться со спортсменами. Это было одной из впервые применяемых инноваций".