Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Появилась возможность выиграть бесплатный билет на церемонию открытия игр "Баку-2015", которая состоится 12 июня. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт игр, для этого участники должны поместить свои фотографии и видеоролик в социальных сетях (twitter или instagram) со словами "Hello Baku" ("Здравствуй Баку").

Они должны быть представителями одного из 50 стран-участников игр. Конкурс завершится 31 марта. Имя победителя станет известно до 7 апреля.

Ему будет вручен пакет с авиабилетом в оба конца и билеты на церемонию открытия игр на 2 человека, а также проживание в отеле на сутки.

Отметим, что возраст участников должен быть выше 18 лет.