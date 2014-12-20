​Повысятся ли цены в Ичеришехер в связи с предстоящими играми "Баку 2015"?

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" полностью готово к I Европейским играм. Мы полностью сможем обеспечить прием гостей, а также жителей нашего города и организовать для них различные туры".

Об этом Report сообщил начальник управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при кабинете министров Самир Нуриев, касаясь подготовительных работ к I Европейским играм. Говоря о том, что обслуживание населения здесь всегда было на высшем уровне, он отметил, что накануне игр этот уровень будет повышен: "Особое внимание мы будем уделять качеству обслуживания. В то же время, для того, чтобы еще более повысить уровень общения с иностранными гостями будем привлекать к нашей работе специалистов, хорошо владеющих иностранными языками. Уверен, что организация этих работ на высшем уровне увеличит интерес населения к "Ичеришехер" и после окончания игр."

На вопрос о том, ожидается ли повышение цен в государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" во время проведения I Европейских игр, С.Нуриев ответил, что никакого повышения цен не ожидается: "В небольших кафе и подобного рода других заведениях существует атмосфера конкурентоспособности. Поэтому не думаю, чтобы они пошли на какое-либо повышение цен. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы с лучшей стороны показать себя в этот период".

С.Нуриев также отметил, что количество посетителей комплекса "Гыз галасы" выросло вдвое: "Это показывает, что интерес к азербайджанской культуре и истории вырос как внутри страны, так и за её пределами. Уверен, что гости, которые прибудут в следующем году в нашу страну, смогут унести с собой самые лучшие впечатления о ней".