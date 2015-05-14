 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Румыния на I Европейских Играх в Баку будет представлена 200 спортсменами

    Румыния ожидает завоевать медали в гимнастике, гребле и велоспорте

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Около 200 спортсменов из Румынии примут участие на Первых Олимпийских Играх, которые пройдут  в Азербайджане 12-28 июня.

    Об этом Report сообщил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану.

    По его словам, вместе с атлетами в Баку приедет руководство Национального Олимпийского Комитета Румынии.

    Посол также сообщил, что для участия в церемонии открытия игр планируется прибытие румынской делегации на высоком уровне.

    Говоря об ожиданиях на этих Играх, Д.К.Чобану сказал, что Румыния ожидает завоевать медали в гимнастике, гребле и велоспорте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi