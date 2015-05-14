Посол: Румыния на I Европейских Играх в Баку будет представлена 200 спортсменами

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Около 200 спортсменов из Румынии примут участие на Первых Олимпийских Играх, которые пройдут в Азербайджане 12-28 июня.

Об этом Report сообщил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану.

По его словам, вместе с атлетами в Баку приедет руководство Национального Олимпийского Комитета Румынии.

Посол также сообщил, что для участия в церемонии открытия игр планируется прибытие румынской делегации на высоком уровне.

Говоря об ожиданиях на этих Играх, Д.К.Чобану сказал, что Румыния ожидает завоевать медали в гимнастике, гребле и велоспорте.