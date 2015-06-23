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    Посол: Азербайджан сегодня является центром европейского спорта

    Мы довольны всеми медалями, которые у нас есть, но надеемся на большее

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Мы довольны всеми медалями, которые у нас есть, но надеемся на большее".

    Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Марек Цалка, комментируя результаты выступлений польских спортсменов на первых Европейских играх в Баку. 

    Посол заявил, что он рад тому, что Азербайджан сегодня является центром европейского спорта. По его словам, спорт является той сферой, где люди могут соревноваться без влияния извне.

    Отвечая на вопрос о  возможном месте проведения вторых по счету игр, М.Цалка сказал, что Польша пока такого рода мероприятия проводить не планирует: "У нас есть хорошая инфраструктура. Мы проводили Евро-2012 и Чемпионат мира по волейболу. Все прошло на высоком уровне".

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