Посол: Будет трудно провести Европейские Игры если не лучше, то хотя бы так, как это сделал Азербайджан

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Первые Европейские Игры были профессионально организованы, и прошли успешно".

Об этом Report заявил посол Швейцарии в Азербайджане Паскаль Обишер.

Он заявил, что следил за ходом спортивных соревнований: "От Швейцарии участвовали до 130 атлетов, которые выступили довольно успешно, мы даже лидировали в медальном зачете в первые дни Игр".

Комментируя выступление азербайджанских спортсменов, П.Обишер высоко оценил их результаты: "Во многом это благодаря включенным в программу борьбе, дзюдо и тхэквондо, но, в любом случае, они сделали хорошую работу".

"Будет трудно достичь уровня, установленного Азербайджаном. Будет трудно провести Европейские Игры если не лучше, то хотя бы так, как это сделал Азербайджан", - заявил посол, говоря о перспективах проведения очередных Европейских Игр.