​Португальские и хорватские велосипедисты завтра доберутся до Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Прибывшие в Азербайджан в рамках проекта "На первые Европейские игры "Баку-2015" на велосипеде" для участия на Евроиграх португальские и хорватские велосипедисты с 6 июня находятся в Азербайджане.

Как сообщает Report, португальский велосипедист Жорже Кристовао выехал из своей страны на велосипеде 10 апреля и преодолел в целом более 6000 км.

А пять членов хорватского велосипедного клуба "Pedalinac" начали свой путь в Азербайджан 5 мая. Протяженность их маршрута составляет 4000 км.

Спортсмены, прибывшие в Азербайджан 6 июня через таможенно-пропускной пункт "Мазимчай" в Балакянском районе, были встречены представителями Федерации велосипедного спорта Азербайджана, СМИ, молодежью в национальной одежде и велосипедистами-любителями.

Согласно программе, велосипедисты, следующие по маршруту Балакяны-Закатала-Гах-Шеки-Огуз-Габала-Исмаиллы-Шемаха-Гобустан-Баку, принимают также участие в организованных для них мероприятиях. Сотрудники Федерации велосипедного спорта Азербайджана информируют их о достопримечательностях, показывают исторические места, организовывают встречи с местным населением.

Отметим, что завтра велосипедисты доберутся до Баку.