Порошенко поздравил президента Азербайджана с успешным проведением первых Европейских Игр

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в официальном письме поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с успешным проведением первых Европейских Игр "Баку-2015". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Азербайджане, в письме глава Украины отметил чрезвычайно высокий уровень организации всех мероприятий в рамках первых Европейских Игр, что "показало готовность Азербайджанской Республики к проведению соревнований мирового уровня, в том числе летних Олимпийских Игр".

В письме также указывается, что для достижения таких результатов правительство страны под руководством президента и во взаимодействии с организационным комитетом Игр осуществил большой объем работ.

Петр Порошенко выразил убеждение, что "первые Европейские игры стали яркой страницей в истории спортивного движения и незабываемой частью жизни спортсменов из пятидесяти стран Европы, а также десятков тысяч болельщиков со всего мира, которые в дни проведения Игр посетили гостеприимный, солнечный Азербайджан".