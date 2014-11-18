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    Помощник президента Беларуси прибудет в Баку

    Делегация спортивных чиновников примет участие на 43-й сессии Европейского олимпийского комитета

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с помощником президента Беларуси по спорту Максимом Рыженковым прибудет 20 ноября в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, делегация примет участие в работе 43-й сессии Европейского олимпийского комитета, которая состоится 21-22 ноября в Баку.

    В состав делегации также войдут министр спорта Александр Шамко, олимпийская чемпионка 2004 года Юлия Нестеренко, а также руководство мэрии города Минск.

    Визит продлится до 22 ноября.

    В посольстве также сообщили, что сегодня в Баку прибудет глава Национального Олимпийского Комитета Беларуси Георгий Катулин.

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