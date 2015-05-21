Польша предлагает заложить в Баку Парк дружбы Европейских олимпийских комитетов

Варшава. 21 мая. REPORT.AZ/ Национальный Олимпийский комитет Польши выдвинул идею заложения в Баку Парка дружбы Европейских олимпийских комитетов.

Как сообщает командированный в Польшу корреспондент Report, об этом сказал руководитель польской миссии на Европейских играх Хенрик Урбась.

По его словам, в этом парке каждый участник Европейских Игр в Баку мог бы посадить дерево.

"Это была бы хорошая память о том, что первые Европейские игры состоялись именно в Баку", - заявил он.