​Подмосковные спортсмены претендуют на 29 медалей в предстоящих Европейских играх в Баку

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Спортсмены Подмосковья рассчитывают завоевать 29 медалей в 17 видах спорта на первых в истории Европейских играх, которые пройдут в столице Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в сборной команде России из 367 спортсменов 47 человек будут представлять Московскую область. Планируется завоевать 8 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых медалей, в том числе в синхронном плавании, боксе, гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике.

Первые Европейские игры пройдут в Баку с 12 по 28 июня. В них примут участие более 6 тыс. спортсменов из 49 стран. Будет разыграно 253 комплекта наград в 31 виде спорта.