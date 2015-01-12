Заключенная соткала ковер по случаю предстоящих I Европейских игр "Baku-2015"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Одна из женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении №4, соткала ковер по случаю предстоящих в Баку I Европейских игр.

Как сообщает Report, на ковре соткана фраза "BAKU-2015 1st European Games".

В настоящее время в исправительных учреждения ткут ковры, относящиеся к губинской, абшеронской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской, иреванской школам ковроткачества.

Отметим, что I Европейские игры пройдут в Баку 12-28 июня.