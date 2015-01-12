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    Заключенная соткала ковер по случаю предстоящих I Европейских игр "Baku-2015"

    На ковре соткана фраза BAKU-2015 1st European Games

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Одна из женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении №4, соткала ковер по случаю предстоящих в Баку I Европейских игр.

    Как сообщает Report, на ковре соткана фраза "BAKU-2015 1st European Games".

    В настоящее время в исправительных учреждения ткут ковры, относящиеся к губинской, абшеронской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской, иреванской школам ковроткачества.

    Отметим, что I Европейские игры пройдут в Баку 12-28 июня. 

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