Дмитрий Медведев: Победители игр в Баку стали кадровым резервом России для следующих ОИ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную, выступившую на первых Европейских играх в Баку, с триумфом.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится на сайте правительства России.

"С первых дней Европейских игр вы стали ньюсмейкерами этих престижных соревнований - новых для спорта высших достижений. Миллионы людей восхищались вашим мастерством, силой духа и волей к победе. Вам не было равных в самых разных видах спорта. Рекордное количество медалей, из которых 79 золотых, - это лучшее подтверждение вашей блестящей подготовки и высокого класса", - добавил глава правительства.

Он выразил уверенность, что в биографии российских спортсменов будет еще немало ярких побед. "Вы и есть тот кадровый резерв, на который мы очень надеемся в следующем олимпийском цикле", - отметил Медведев.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете I Европейских игр "Баку-2015", завоевав 164 награды - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.