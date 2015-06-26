Пляжные футболисты Азербайджана выйдут на последний матч в группе в "Баку-2015"

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В соревнованиях по пляжному футболу на I Европейских играх "Баку-2015" сборная Азербайджана сегодня проведет последний матч. Как сообщает Report, она встретится со сборной Португалии.

Матч начнется в 20:30. До этого в 17:30 начнется встреча между Швейцарией и Украиной. Азербайджан в первой встрече проиграл Украине со счетом 1:3, затем Швейцарии со счетом 4:7 и занимает последнее место в группе. Сборная Азербайджана может продолжить борьбу лишь за 5-е место. Для этого внимание следует сосредоточить на встречах плей-офф.

Отметим, что матчи последнего тура группы В состоятся между Италией и Венгрией в 16:00 и между Россией и Испанией в 19:00.