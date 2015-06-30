Петр Порошенко поздравил украинских медалистов I Европейских игр

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко встретился с чемпионами и призерами прошедших первых Европейских игр "Баку-2015" и их тренерами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Украины, глава государства поздравил украинскую команду с высокими достижениями. По его словам, вся Украина в эти дни гордится спортсменами.

"Славная победа, которую украинская сборная получила в Баку, в Азербайджане, на очень символических Европейских играх, является хорошей формой поддержки украинского народа, народа воюющей страны. Нам нужны победы, и желательно, чтобы они были только в спорте. Нам нужен мир, и вы внесли неоценимый вклад в достижение этих побед", - отметил президент.

Глава государства выразил убеждение, что этот успех помогает не только Украине, но и всей Европе сформировать свой спортивный имидж. "А нам добавляет гордости за нашу страну", - сказал Петр Порошенко.

Обращаясь к спортсменам, президент Украины подчеркнул, что в Баку они продемонстрировали настоящий украинский спортивный дух, завоевав 46 медалей, из которых - 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовых.

Президент сообщил, что в ближайшее время по представлению министра будет пересмотрен размер призовых за победы украинских спортсменов.

В свою очередь, спортсмены подарили президенту форму Национальной сборной Украины, а члены команды по дзюдо - кимоно и черный пояс.