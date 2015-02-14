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    Первые Европейские игры в Баку посетят не менее 20 глав государств

    Cвой визит уже подтвердили герцог Люксембургский, князь Монако Альбер II

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На первые Европейские игры, которые пройдут в столице Азербайджана 12-28 июня 2015 года, приедут около 20 глав государств. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня  на пресс-конференции в Москве заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор организационного комитета Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов.

    "Участие в Играх в Баку примут спортсмены 50 европейских стран, - рассказал Рагимов. - По нашим предварительным подсчетам на церемонии открытия и закрытия Игр, а также на сами соревнования приедут главы как минимум 20 государств. На сегодняшний день свой визит уже подтвердили герцог Люксембургский, князь Монако Альбер II".

    Церемонии открытия и закрытия Игр, как сообщил Рагимов, будут основаны на наследии азербайджанской культуры. "Но это единственное, о чем я могу рассказать, - отметил он. - Все остальное должно сохраняться под грифом секретности".

    Презентация Игр была представлена во многих странах. До начала соревнований ее также планируется провести в Риме, Будапеште и Лондоне. В российской столице презентация Игр состоится в рамках недели Азербайджана, мероприятия которой предполагается провести на ВДНХ.

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