Первые Европейские игры в Баку посетят не менее 20 глав государств

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На первые Европейские игры, которые пройдут в столице Азербайджана 12-28 июня 2015 года, приедут около 20 глав государств. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор организационного комитета Европейских игр "Баку-2015" Азад Рагимов.

"Участие в Играх в Баку примут спортсмены 50 европейских стран, - рассказал Рагимов. - По нашим предварительным подсчетам на церемонии открытия и закрытия Игр, а также на сами соревнования приедут главы как минимум 20 государств. На сегодняшний день свой визит уже подтвердили герцог Люксембургский, князь Монако Альбер II".

Церемонии открытия и закрытия Игр, как сообщил Рагимов, будут основаны на наследии азербайджанской культуры. "Но это единственное, о чем я могу рассказать, - отметил он. - Все остальное должно сохраняться под грифом секретности".

Презентация Игр была представлена во многих странах. До начала соревнований ее также планируется провести в Риме, Будапеште и Лондоне. В российской столице презентация Игр состоится в рамках недели Азербайджана, мероприятия которой предполагается провести на ВДНХ.