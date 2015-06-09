​Первая группа турецких спортсменов прибыла в Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Первая группа турецких спортсменов, которые примут участие в Первых Европейских играх, прибыла в Баку, сообщает Report со ссылкой на TRT.
Группу турецких спортсменов в аэропорту встретил посол Турции в Азербайджане Альпер Джошкун.
Турецкие спортсмены в ходе заявления для прессы отметили, что тот факт, что данные спортивные игры проводятся в Азербайджане, стал для них особой мотивацией.
Турция на Европейских играх в Баку будет представлена командой из 190 спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях по 20 видам спорта.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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