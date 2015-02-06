​Патрик Хикки: Ни один из членов комитета не останется в стороне

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки выразил отношение к вопросу о вероятности участия армянских спортсменов в Европейских играх. Как соообщает Report, он отметил, что ни один из членов комитета не останется в стороне.

"У нас 50 членов национального олимпийского комитета различных европейских стран. Никто из них не останется в стороне. Пусть никто в этом не сомневается", - сказал президент комитета.

Отметим, что Армения пока не обнародовала свое окончательное решение об участии в I Европейских олимпийских играх в Баку.