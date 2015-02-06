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    ​Патрик Хикки: Ни один из членов комитета не останется в стороне

    Президент ЕОК выразил отношение к вопросу о вероятности участия Армении в Европейских играх

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки выразил отношение к вопросу о вероятности участия армянских спортсменов в Европейских играх. Как соообщает Report, он отметил, что ни один из членов комитета не останется в стороне.

    "У нас 50 членов национального олимпийского комитета различных европейских стран. Никто из них не останется в стороне. Пусть никто в этом не сомневается", - сказал президент комитета.

    Отметим, что Армения пока не обнародовала свое окончательное решение об участии в I Европейских олимпийских играх в Баку.

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