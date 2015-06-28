​Патрик Хикки: Наши новшества оправдали себя

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки внес ясность в вопрос о том, насколько очередность медалей на I Европейских играх "Баку-2015" отражает реальную ситуацию.

В заявлении Report ирландский функционер сказал, что Азербайджан занимает второе место по примененным в списке видов спорта инновациям.

П.Хикки считает, что каждая страна пытается завоевать как можно больше медалей. С этой точки зрения П.Хикки не согласился с мнениями о том, что Россия завоевала слишком большое количество медалей. С другой стороны, президент ЕОК отметил о различии уровня между различными видами спорта: "С учетом того, что это европейские игры, уровень в различных видах спорта отличается. Самым прекрасным моментом для Азербайджана было то, что такие впервые представленные виды спорта как каратэ предоставили стране возможность завоевать медали в первые же дни Евроигр. К примеру, в случае отсутствия каратэ, это сказалось бы на количестве медалей. Таким образом, наши новшества оправдали себя и это произошло в Баку. Мы рады этому".

Отметим, что до сих пор на I Европейских играх "Баку-2015" Россия завоевала 78 золотых, 40 серебряных и 44 бронзовые медали. Азербайджан стоит на втором месте с 21 золотой, 15 серебряными и 20 бронзовыми медалями.