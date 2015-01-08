​Патрик Хикки направил обращение по случаю Европейских игр

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Распространено сообщение президента Европейского олимпийского комитета (EOC) Патрика Хикки по случаю Нового года.

Как сообщает Report, в обращении ирландский функционер отмечает, что с нетерпением ждал этого года для осуществления выдвинутой 20 лет назад идеи Европейских игр.

П.Хикки назвал 2015 год семейным годом для континентального спорта. Он напомнил, что идея проведения мультиспортивных игр для Европы была выдвинута нынешним почетным президентом EOC Жаком Рогге: "До реализации этой мечты осталось 6 месяцев. 12 июня в прекрасном Баку состоится торжественное открытие Европейских игр. Эта церемония оповестит нас о начале предстоящих в течение 17 дней состязаний с участием более 6000 спортсменов из 50-ти стран-членов EOC".

По словам президента EOC, цель олимпийских игр заключается в оказании услуг конкретным потребностям спортсменов и национальных олимпийских комитетов стран-членов EOC.

Для этого спортсменам и национальным олимпийским комитетам предоставили возможность для выявления новых финансовых источников, сокращения графика дорогостоящих и утомительных поездок и право выбора на Летние олимпийские игры. Спортсменам за год до олимпиады дали возможность привыкнуть к жесткой конкуренции под высоким давлением.

П.Хикки отметил, что очередной и последний визит в Баку Координационной комиссии EOC запланирован на февраль месяц. Он выразил уверенность в том, что председатель комиссии Спирос Капкалос представит прекрасный отчет. По словам П.Хикки, с самого начала подготовительного процесса они ощущали всестороннюю помощь, оказываемую президентом Ильхамом Алиевым и первой леди страны, председателем оргкомитета Мехрибан ханум Алиевой. П.Хикки добавил, что министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов также умело возглавляет Операционный комитет "Баку-2015". П.Хикки призвал всех приложить максимум усилий для превращения I Европейских игр в фантастическое мероприятие.

Президент EOC одобрил решение о признании на прошедшей в прошлом месяце в Монако сессии Международного олимпийского комитета Олимпийского комитета Косово как полноправного члена структуры. По словам П.Хикки, это является правильным решением для молодой страны, пытающейся использовать спорт как орудие для социального развития и здорового образа жизни: "Косово уже является частью европейской олимпийской семьи и по этой причине, ему предложено участие в "Баку-2015". В июне мы ждем от косовских спортсменов серьезной борьбы, которую они будут вести плечом к плечу с братьями и сестрами из различных стран Европы".

В заключение президент EOC пожелал всем успехов и мира в 2015 году, который по его мнению будет фантастическим годом.