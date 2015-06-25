Патрик Хикки: Четыре города претендуют на проведение вторых Европейских Игр

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Четыре города претендуют на проведение вторых Европейских Игр".

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил глава Европейского Олимпийского Комитета Патрик Хикки.

П.Хикии также заявил, что хотел бы, чтобы вторые Европейские Игры прошли в Западной Европе: "У нас есть политика в ЕОК, которая заключается в географическом распространении игр".

Тем не менее, П.Хикки отметил, что если вторые Европейские Игры "не получится провести в старой части Европы, мы проведем их там, где, по нашему мнению, будет лучшее место для этого".