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    ​Патрик Хикки: Двое кандидатов на очередные Евроигры претендовали на проведение игр 2023 года

    Президент ЕОК отказался комментировать турецкий вариант

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "На проведение II Европейских игр 2019 года претендуют 7 возможных кандидатов". 

    Как сообщает Report, об этом заявил Reuters президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Патрик Хикки.

    Ирландский функционер отметил, что многие страны, ставшие свидетелями успешного проведения игр в Баку, захотели внести свое имя в список кандидатов: "После отказа Голландии начались переговоры с прежними пятью кандидатами. Кроме того, к ним прибавилось два новых претендента".

    Однако П.Хикки сообщил, что до определенного времени решение принято не будет: "После того как Голландия получила право проведения игр, две страны перенесли свои заявки на проведение Европейских игр 2023 года. Однако из-за отказа Голландии они были внесены в список кандидатов на проведение игр 2019 года. Остальные кандидаты попросили восстановить переговоры".

    Президент ЕОК отказался комментировать информацию о том, что одной из кандидатов является Турция. 

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