Патимат Абакарова: Эта медаль много значит для меня

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Эта медаль много значит для меня. Она дает мне шансы на выступление на Олимпиаде в Рио. У нас рейтинговая система, за эти соревнования я получила рейтинг".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила азербайджанская спортсменка, бронзовый медалист I Европейских игр по тхэквондо Патимат Абакарова.

Говоря о соревнованиях, П.Абакарова сказала, что ощущала небольшое волнение: "К тому же выступали дома, хотелось не подвести, заработать золото. Но к сожалению не получилось".

Комментируя свои шансы на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, П.Абакарова сказала, что ей еще 20 лет и у нее есть время для подготовки.